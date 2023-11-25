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Fenerbahçe'den 25 Kasım mesajı: Kadına şiddete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Fenerbahçe Spor Kulübü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:48
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Fenerbahçe'den 25 Kasım mesajı: Kadına şiddete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Fenerbahçe Spor Kulübü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için hayata geçirdiği HeForShe hareketine dahil oluşumuzun üzerinden tam 5 yıl geçti.

Bu süre zarfında hep daha aydınlık yarınlar için kadın ve kız çocuklarının haklarını güvence altına alarak eşitlik adına pek çok adım atarken kadınlara yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu haykırdık.

Bu haykırışımızı sporun gücüyle birleştirerek kapsayıcı spor kulübü anlayışıyla kadınlara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete, eşitsizliğe, haksızlığa ve adaletsizliğe KARŞI durduğumuzu her fırsatta dile getirdik.

Bu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde de aynı sorumluluk ve bilinçle tek hedefimiz; kadınların ve kız çocuklarının -ne fiziksel ne de psikolojik- şiddet görmediği, tek bir kadının cinayete kurban gitmediği bir dünya!

Bunun için sorumluluğumuzun farkındayız!"

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