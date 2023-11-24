TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde, devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerden biri de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo...
Takvim'de yer alan habere göre 27 yaşındaki deneyimli futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga talip oldu.
Portekiz kulübünün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo bu sezon 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti.
27 yaşındaki yıldız futbolcu 2021'de Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer oldu.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
27 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor ve güncel piyasa değeri 6 milyon euro...