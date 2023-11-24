Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Lig lideri Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Miguel Crespo'ydu. Portekizli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:46
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Sarı-lacivertlilerde, devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerden biri de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Takvim'de yer alan habere göre 27 yaşındaki deneyimli futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Portekiz kulübünün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo bu sezon 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

27 yaşındaki yıldız futbolcu 2021'de Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Crespo'ya sürpriz talip!

27 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor ve güncel piyasa değeri 6 milyon euro...

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