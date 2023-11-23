Haberler Fenerbahçe Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Devre arasında orta sahaya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Senegalli yıldızı gündemine almıştı. Transfer için çalışmalar sürerken Almanya'dan sarı-lacivertlilere rakip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:00
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Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Fenerbahçe Süper Lig'de zirvede yer alırken, Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkmayı başardı.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Devre arası yaklaşırken sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Sakatlıklar nedeniyle stopere takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Kanarya, orta sahaya da bir oyuncu almayı planlıyor.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Çalışmalar sürerken bu transferde Kanarya'ya rakip çıktı.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Fransız basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Gueye'ye Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da talip olduğunu yazdı.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Haberde, Alman takımının bu transferi bitirme şansının yüksek olduğunun altı çizildi.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

2021 yazında Le Havre'den Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer olan Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Bu sezon Marsilya'da henüz süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga ekibi Sevilla'da kiralık geçirdi.

Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

İspanyol takımıyla 16 maça çıkan Gueye, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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