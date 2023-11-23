Yıldız ismin transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Anlaşmaya yakın olan takım...

Fenerbahçe Süper Lig'de zirvede yer alırken, Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkmayı başardı.
Fenerbahçe Süper Lig'de zirvede yer alırken, Konferans Ligi'nde de gruptan lider çıkmayı başardı.
Devre arası yaklaşırken sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Sakatlıklar nedeniyle stopere takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Kanarya, orta sahaya da bir oyuncu almayı planlıyor.
İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe, bu girişimden henüz sonuç alamadı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda alternatif isimlere yöneldi.
Bu isimlerden birisi de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Pape Alassane Gueye.
Çalışmalar sürerken bu transferde Kanarya'ya rakip çıktı.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Gueye'ye Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da talip olduğunu yazdı.
Haberde, Alman takımının bu transferi bitirme şansının yüksek olduğunun altı çizildi.
2021 yazında Le Havre'den Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer olan Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bu sezon Marsilya'da henüz süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga ekibi Sevilla'da kiralık geçirdi.
İspanyol takımıyla 16 maça çıkan Gueye, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Pape Alassane Gueye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.