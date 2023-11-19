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TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süre önce ilgilendiği yıldız isim, transfer kararından pişman oldu ve Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 15:50
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TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Sarı-lacivertliler, özellikle orta saha hattına takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Sezon başında Pachuca'dan 6,5 milyon euroya Dinamo Moskova'ya transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Luis Chavez, bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Akşam'ın Footballtransfers'ten aktardığı habere göre, Monterrey'den önemli bir teklif alan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Club Tijuana, Pachuca gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Dinamo Moskova formasıyla bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Kariyeri boyunca 282 maçta forma giyen Chavez, 28 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

LUIS CHAVEZ KİMDİR?

15 Ocak 1996 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Profesyonel futbol kariyerine Pachuca altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Sırasıyla Tijuana, Pachuca ve Dinamo Moskova formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Chavez'in kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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