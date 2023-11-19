TRANSFER HABERLERİ - Kararından pişman oldu! Fenerbahçe'yi istiyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle orta saha hattına takviye yapmak istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir isim gündeme geldi.
Sezon başında Pachuca'dan 6,5 milyon euroya Dinamo Moskova'ya transfer olan Meksikalı orta saha oyuncusu Luis Chavez, bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor.
Akşam'ın Footballtransfers'ten aktardığı habere göre, Monterrey'den önemli bir teklif alan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.
Club Tijuana, Pachuca gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, Dinamo Moskova formasıyla bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist yaptı.
Kariyeri boyunca 282 maçta forma giyen Chavez, 28 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
LUIS CHAVEZ KİMDİR?
15 Ocak 1996 tarihinde Meksika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Pachuca altyapısında başladı.
Sırasıyla Tijuana, Pachuca ve Dinamo Moskova formaları giydi.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Chavez'in kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...