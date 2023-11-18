TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
Michy Batshuayi'nin çıkardığı huzursuzluktan rahatsız olan teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızın devre arasında satılmasını istedi.
Batsman'ı gönderecek olan Fenerbahçe, yerini ise Alman yıldız Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.