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TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, devre arasında Werner’i kadrosuna katmak için harekat başlattı. Sarı-lacivertliler, Leipzig’den gönderilmek istenen 27 yaşındaki golcü için devreye girdi. Batshuayi'nin yerini dünyaca ünlü bir santrforla doldurmak isteyen Kanarya, teklifini hazırladı. İşte o teklif ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.

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TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Michy Batshuayi'nin çıkardığı huzursuzluktan rahatsız olan teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızın devre arasında satılmasını istedi.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Batsman'ı gönderecek olan Fenerbahçe, yerini ise Alman yıldız Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Leipzig'in biletini kestiği 27 yaşındaki golcü için müjdeli haber ise Almanya'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

KULÜP BULMASI SÖYLENDİ
Bundesliga ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, yaptığı açıklamada; "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertliler, Werner için Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Ancak Werner'i, Crystal Palace ile Fulham'ın da istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

EURO 2024 İÇİN
27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Bunun için sık forma giyebileceği bir kulüpte oynamayı kendisine hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

Werner'in Fenerbahçe'den oynama garantisi isteyeceği de iddialar arasında...

TRANSFER HABERİ: Timo Werner Fenerbahçe'ye! O teklif ortaya çıktı

208 GOL ATTI
Timo Werner, şu ana kadar forma giydiği 466 maçta 208 gol, 91 asistlik performans ortaya koydu.

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