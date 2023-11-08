Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 4. hafta müsabakasında Ludogorets'e konuk olacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de 10 müsabakada galibiyet yaşadı. Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU! EKSİKLER CAN SIKIYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.