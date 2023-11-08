Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

"FENERBAHÇE CAZİP BİR TEKLİF YAPTI"

"Hem Fransa'dan hem de diğer Avrupa kulüplerinden iyi teklifler aldım ancak Fenerbahçe'nin teklifi daha cazipti. Avrupa kupalarında oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştı. Teklif yapan diğer kulüplerde böyle bir seçenek yoktu."