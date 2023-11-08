Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla dünya çapında ses getirdi.
Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi transferlerle büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'de transferi en çok konuşulan isimerden biri de Alexander Djiku oldu.
Sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoperi kadrosuna kattı.
Kanarya, son 4 sezondur Strasbourg forması giyen Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanan ve sahalarda bir süre uzak kalacak olan Ganalı savunma oyuncusu, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
RMC Sport'a konuşan Djiku'nun açıklamaları şu şekilde:
"FENERBAHÇE CAZİP BİR TEKLİF YAPTI"
"Hem Fransa'dan hem de diğer Avrupa kulüplerinden iyi teklifler aldım ancak Fenerbahçe'nin teklifi daha cazipti. Avrupa kupalarında oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştı. Teklif yapan diğer kulüplerde böyle bir seçenek yoktu."
"GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
"Bu kararı ailem ve menajerimle aldık. Fenerbahçe'nin projesi beni çok etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorlar. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum."
"TADIC VE FRED FAVORI OYUNCULARIM"
"Fenerbahçe'de favori oyuncularıma iki isim vereceğim. Biri Dusan Tadic, inanılmaz ayakları var. Diğeri ise Fred. Topla defans ve hücumda büyük fark yaratıyor. Çok kaliteli ve iyi isimler var. Takımdaki rekabet. Edin Dzeko aynı zamanda harika bir forvet"
Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Ganalı stoper, 1 gollük bir katkı verdi.
29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.