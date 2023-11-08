Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken transferlerinden biri de Alexander Djiku oldu. Ganalı stoper, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Fransız basınına açıklamalarda bulunan Djiku, sarı-lacivertli takıma transfer olma sebebini de açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 13:36
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Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Fenerbahçe'de transferi en çok konuşulan isimerden biri de Alexander Djiku oldu.

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoperi kadrosuna kattı.

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Kanarya, son 4 sezondur Strasbourg forması giyen Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanan ve sahalarda bir süre uzak kalacak olan Ganalı savunma oyuncusu, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

RMC Sport'a konuşan Djiku'nun açıklamaları şu şekilde:

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

"FENERBAHÇE CAZİP BİR TEKLİF YAPTI"

"Hem Fransa'dan hem de diğer Avrupa kulüplerinden iyi teklifler aldım ancak Fenerbahçe'nin teklifi daha cazipti. Avrupa kupalarında oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştı. Teklif yapan diğer kulüplerde böyle bir seçenek yoktu."

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

"GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Bu kararı ailem ve menajerimle aldık. Fenerbahçe'nin projesi beni çok etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorlar. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum."

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

"TADIC VE FRED FAVORI OYUNCULARIM"

"Fenerbahçe'de favori oyuncularıma iki isim vereceğim. Biri Dusan Tadic, inanılmaz ayakları var. Diğeri ise Fred. Topla defans ve hücumda büyük fark yaratıyor. Çok kaliteli ve iyi isimler var. Takımdaki rekabet. Edin Dzeko aynı zamanda harika bir forvet"

Alexander Djiku'dan transfer itirafı! Fenerbahçe'ye gelme sebebini açıkladı

Alexander Djiku bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

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