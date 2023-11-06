Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 yenilerek hem zirveyi Galatasaray'a kaptıran hem de 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Yaşadığı stoper krizi nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:29
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 26 yıl aradan sonra rakibine yenilmenin yanı sıra liderlikten de oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

FRED'İN YOKLUĞU KRİZ ÇIKARDI

Sakat futbolcuların negatif etkilerini dev maçta gören ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunu da ciddi bir şekilde hisseden Kanarya, transfer için harekete geçti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Teknik heyetin talebi doğrultusunda 8 numara pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok ismi radarına aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Sarı-lacivertli yetkililer, bu pozisyon için önlem amaçlı bir takviye gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

MADY CAMARA GÜNDEMDE

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim; kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta devam eden Gineli orta saha oyuncusu Mady Camara oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Kanarya, futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

OCAK AYINDA HAMLE YAPILACAK

Olympiakos, kontratı sezon sonunda bitecek futbolcudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Fenerbahçe, şartların oluşması halinde Gineli oyuncuyu kadrosuna katmak için devre arası transfer döneminde hamle yapacak.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

2018 yılında Olympiakos'a katılan Mady Camara'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

1.82 boyundaki futbolcu, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Güncel verilere göre Mady Camara'ya 8 milyon Euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Bu sezon Olympiakos'ta lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan Camara 1356 dakikaya 2 gol, 1 de asist sığdırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcu, hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

FRANSA'DA PARLADI

Futbol kariyerine 2013-2015 arasında oynadığı AS Kaloum altyapısında başlayan Mady Camara, 2015-2016'da ise Santoba FC'de görev yaptı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

Sonrasında ise Fransız ekibi Ajaccio'ya katılarak futbol yolculuğunu sürdürdü.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

2 sezon oynadığı Ajaccio'da 51 maçta 3 gol, 1 asist kaydeden Camara, 2018 yılından bu yana Olympiakos'ta oynuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...

2022-2023 sezonunda İtalyan devi Roma'da kiralık görev alan Camara, Serie A ekibine 1 asist katkısı yaptı ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından Olympiakos'a döndü.

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