Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de stoper krizi devam ediyor. Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in yokluğunda forma şansı bulan Samet Akaydin'in performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgeyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:25
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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında stoper hattında bu sezon forma şansı bulmak zorlanan Samet Akaydin ile sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Sarı-lacivertlilerde özellikle Samet Akaydin gösterdiği performansla büyük tepki topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında 29 yaşındaki stopere alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Stoper hattında sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

İsmail Kartal'ın hafta içinde oyuncusuyla toplantılar yaparak ona moral aşılamaya çalışırken, B planını da hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

YUSUF AKÇİÇEK ŞANS BULABİLİR

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor maçında altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Genç oyuncu idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Osterwolde'nin partneri olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Fenerbahçe U19 takımında 5 maçın tamamında forma giyen Akçiçek iki de gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Samet'in mental olarak toparlanmaması durumunda Akçiçek, Djiku dönene kadar şans bulacak.

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