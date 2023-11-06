FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet Akaydin'in yerine...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe kaydetti.
Fenerbahçe'nin penaltıdan Dusan Tadic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Sezon başından bu yana sergilediği oyunu Trabzonspor maçında sergileyemeyen sarı-lacivertlilerde stoper krizi yaşanıyor.
Kanarya mevcut stoperleri Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında stoper hattında bu sezon forma şansı bulmak zorlanan Samet Akaydin ile sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle Samet Akaydin gösterdiği performansla büyük tepki topladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında 29 yaşındaki stopere alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.
Stoper hattında sadece Samet Akaydin kalan teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncusunu da mental olarak kaybetti.
Sarı-lacivertliler bu sezon 19 maç sonunda kaybederken, yenilen gollerde kritik hatalar yapan milli futbolcu taraftardan büyük tepki görürken, oyundan alındıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve kulübeye değil doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilen, top kapma ya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamayan Akaydın mental olarak adeta dibe vurdu.
İsmail Kartal'ın hafta içinde oyuncusuyla toplantılar yaparak ona moral aşılamaya çalışırken, B planını da hazırladı.
YUSUF AKÇİÇEK ŞANS BULABİLİR
Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor maçında altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenilecek.
Genç oyuncu idmanlarda beklenen performansı vermesi halinde Osterwolde'nin partneri olacak.
Fenerbahçe U19 takımında 5 maçın tamamında forma giyen Akçiçek iki de gol atmayı başardı.
Samet'in mental olarak toparlanmaması durumunda Akçiçek, Djiku dönene kadar şans bulacak.