Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde gündemden düşmeyen hakemlerle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Koç, açıkça 'hodri meydan' dedi ve şunları söyledi: "Yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var. Bizim artık sabrımız tükendi. Geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler... Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor.

KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. İzmir grubu pazar gününü bekleyin. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar."

DANIŞMANLAR YÖNETİYOR

Ali Koç, "TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı" diye konuştu.

BAŞKANLARI ÇARPIŞTIRIYOR

Büyükekşi'nin kulüp başkanlarına aynı gün randevu vermesinin de yanlış olduğunu belirten Ali Koç, "TFF Başkanı, kulüp başkanlarını çarpıştırmak için aynı anda randevu vermiş! İki kulüp başkanı da bunun şık olmadığına hem fikir. İyi niyetle bu iddiaların üzerine gidilmiyor, bu kabul edilecek bir şey değil. Atamalardan, hakem performanslarından çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR MAÇ OLSUN

Trabzonspor derbisini de kazanmak istediklerini belirten Ali Koç, "Güzel bir maç olsun. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. İsmail Hoca'ya da sordum 'Her şey iyi giderken 4 stoperini kaybettiğin oldu mu?' dedim. 'Hayır' dedi. Biz takımımıza inanıyoruz. Maçın sonuna kadar takımı desteklesin taraftar. İnşallah bu maçı kazanacağız" dedi.

SORUMLU FEDERASYON

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "İstifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara para aklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun Türkiye Futbol Federasyonu sorumludur" açıklamasını yaptı.

ADİL YÖNETIM OLSUN

Fenerbahçe, Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve adil yönetim çağrısında bulundu: "Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır. Sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."