İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.
Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak.
Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacakken, AVAR'da Özgür Yankaya ve Esat Sancaktar eşlik edecek.
Öte yandan dev müsabakayı yönetecek olan Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi belli oldu.
Peki iki ekip Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda ne skor aldı?
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı 9 maçın 7'sini kazandı.
2'sinde ise berabere kaldı.
Trabzonspor ise; 31 yaşındaki hakemin yönettiği 15 maçta, 8 galibiyet aldı.
Bordo mavililer ayrıca 4 beraberlik aldı.
Fırtına 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Zorbay Küçük, kariyerinde 2. kez F.Bahçe-Trabzon derbisi yönetecek.