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İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu maçta, Zorbay Küçük düdük çalacak. İşte Küçük'ün yönettiği iki takımın maçlarında alınan sonuçlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:15
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İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Mücadelede VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacakken, AVAR'da Özgür Yankaya ve Esat Sancaktar eşlik edecek.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Öte yandan dev müsabakayı yönetecek olan Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi belli oldu.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Peki iki ekip Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda ne skor aldı?

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

İşte ayrıntılar...

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Fenerbahçe, Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı 9 maçın 7'sini kazandı.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

2'sinde ise berabere kaldı.

İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi

Trabzonspor ise; 31 yaşındaki hakemin yönettiği 15 maçta, 8 galibiyet aldı.

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