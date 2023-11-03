FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? FB TS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi için TIKLAYIN.

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Becao, Djiku, Fred, Serdar, Emre Mor gibi yıldız isimler sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Samet Akaydin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'da ise Bakasetas Fenerbahçe maçında süre alamayacak.