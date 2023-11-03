Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbide Zorbay Küçük düdük çalacak. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından merakla beklenirken, iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Becao, Djiku, Fred, Serdar, Emre Mor Fenerbahçe'de, Bakasetas ile Trezeguet Trabzonspor'da forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? FB TS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi için TIKLAYIN.

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Becao, Djiku, Fred, Serdar, Emre Mor gibi yıldız isimler sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Samet Akaydin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'da ise Bakasetas Fenerbahçe maçında süre alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika: Manchester United'da fatura Erik Ten Hag'a çıktı! Yerine flaş isim geliyor...
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi'nde tarihi açıklamalar
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı"
ALMANYA'DAN TÜRKLERE MAVİ KART FIRSATI | Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur?
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
SAKLA BENİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sakla Beni oyuncuları ve karakterler
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... 10:35
Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! 10:28
Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! 10:27
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" 10:24
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:18
Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." 10:02
Daha Eski
TFF'den bilet açıklaması! TFF'den bilet açıklaması! 10:00
Cenk Tosun'dan olay G.Saray sözleri! Cenk Tosun'dan olay G.Saray sözleri! 09:56
Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı 09:48
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! 09:36
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:33
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu 09:31