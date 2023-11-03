Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Trabzonspor 134. kez karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Trabzonspor 134. kez karşı karşıya!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki ekip bu maçla birlikte 134. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ile Trabzonspor 134. kez karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.

LİGDE OYNANAN 100 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 100 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 132 golüne Trabzonspor 103 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sahasında oynadığı toplam 65 resmi ve özel maçta 28 galibiyet alırken, bordo-mavili ekip 12 kez kazandı. İstanbul'daki maçlarda 24 kez eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 94 gol kaydederken, Trabzonspor da 62 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE LİGDE 26 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

FENERBAHÇE BU SEZON İÇ SAHADA LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI DURUMUNDA

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu.

Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.

TRABZONSPOR ABDULLAH AVCI'NIN GELMESİYLE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı.

Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'tan sürpriz transfer hamlesi! Arjantinli genç yetenek...
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi'nde tarihi açıklamalar
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı"
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
Başakşehir'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Shabab - Al Ittihad maçı ne zaman? 11:14
Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman? Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman? 11:10
Fırtına Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor Fırtına Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor 11:09
Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman? Al Tai - Al Fayha maçı ne zaman? 11:05
1. Lig'de haftanın kritik maçı! 1. Lig'de haftanın kritik maçı! 11:01
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... 10:35
Daha Eski
Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! 10:28
Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! 10:27
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" 10:24
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:18
Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." 10:02
TFF'den bilet açıklaması! TFF'den bilet açıklaması! 10:00