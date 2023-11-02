Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçın tamamını kazanma başarısını gösteren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce sarı-lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, Fenerbahçe'den bir isme daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:38
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Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev mücadeleye sahne olacak.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadeleden 3 puanı çıkarmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon ligde ve Avrupa'da 19 maçta boy gösterdi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Kanarya iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Galibiyet serisinin oluşmasında birçok ismin büyük payı bulunuyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Bu oyunculardan birisi de İsmail Yüksek.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Milli oyuncu bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez ismi konumunda.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncuyu sadece dinlendirmek için kenara alıyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Kartal'ın değişmez ismi olan 24 yaşındaki futlbolcu Avrupa devlerinin odağı olmuş durumda.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Defansif orta saha bu sezon 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

İsmail bu mücadelelerde takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Euro Football Rumours'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, İsmail Yüksek ile ilgilenen kulüp sayısı 3'e çıktı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Haberde Tottenham ve West Ham United'ın dışında Napoli'nin de transfer yarışına dahil olduğu ortaya çıktı.

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