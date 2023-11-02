Fenerbahçe'den Napoli'ye bir transfer daha! Ferdi Kadıoğlu derken...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev mücadeleye sahne olacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev mücadeleye sahne olacak.
Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadeleden 3 puanı çıkarmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon ligde ve Avrupa'da 19 maçta boy gösterdi.
Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı.
Kanarya iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor.
Galibiyet serisinin oluşmasında birçok ismin büyük payı bulunuyor.
Bu oyunculardan birisi de İsmail Yüksek.
Milli oyuncu bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez ismi konumunda.
Teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncuyu sadece dinlendirmek için kenara alıyor.
Kartal'ın değişmez ismi olan 24 yaşındaki futlbolcu Avrupa devlerinin odağı olmuş durumda.
Defansif orta saha bu sezon 16 maça çıktı.
İsmail bu mücadelelerde takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Euro Football Rumours'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, İsmail Yüksek ile ilgilenen kulüp sayısı 3'e çıktı.
Haberde Tottenham ve West Ham United'ın dışında Napoli'nin de transfer yarışına dahil olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca gözlemcilerin İsmail Yüksek'i yakından takip ettikleri ifade edildi.
24 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 5.5 milyon euro olarak biliniyor.