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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin en dikkat çekici isimlerinden olan Sebastian Szymanski için yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 07:52
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de birçok isim yıldızını parlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Sarı-lacivertli takımda maçlarda yaptığı skor katkısıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

24 yaşındaki genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Polonyalı yıldız, dev takımları peşinden sürüklüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Szymanski ile ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski'yi yakın takibe aldığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Haberde; Serie A'nın son şampiyonunun Szymanski'yle birlikte Hatayspor'un orta sahası Bashiru'yu da izlediği bilgisi vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Napoli'nin iki oyuncuyu sezon sonuna kadar gözlem altında tutacağının bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Szymanski, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.

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