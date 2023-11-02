FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski için yeni iddia! Süper Lig'in o yıldızıyla birlikte izliyorlar

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de birçok isim yıldızını parlattı.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de birçok isim yıldızını parlattı.
Sarı-lacivertli takımda maçlarda yaptığı skor katkısıyla en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu.
24 yaşındaki genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Polonyalı yıldız, dev takımları peşinden sürüklüyor.
Szymanski ile ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. İşte ayrıntılar...
İtalyan basını, Napoli'nin Sebastian Szymanski'yi yakın takibe aldığını duyurdu.
Haberde; Serie A'nın son şampiyonunun Szymanski'yle birlikte Hatayspor'un orta sahası Bashiru'yu da izlediği bilgisi vurgulandı.
Napoli'nin iki oyuncuyu sezon sonuna kadar gözlem altında tutacağının bilgisi de paylaşıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Szymanski, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.
Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
SEBASTIAN SYZMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...