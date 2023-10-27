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Sporculardan destek
Fenerbahçe'nin 100. yıl anısına Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı 81 ildeki 81 çocuğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğa "Cumhuriyet bursu" vereceği dev organizasyona birçok sarı-lacivertli sporcu destek oldu. Futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Samet Akaydin, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu gibi isimler desteklerini açıkladı.
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