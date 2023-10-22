Haberler Fenerbahçe Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Avrupa'nın farklı kulüplerinin scoutları, Fenerbahçe'nin yıldızları için Kadıköy'e çıkarma yapacak. Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 4 futbolcusu, scout ekiplerinin yakın takibinde olacak. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Sabah'ın haberine göre geçen sezondan bu yana yakın markajda olan Ferdi Kadıoğlu'na, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de eklendi.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Milli ara sonrası bugün Kadıköy'de oynanacak Hatayspor karşılaşmasında bu 4 ismi izlemek için Avrupa'nın farklı ekiplerinin scoutları tribünde yerini alacak. İşte detaylar:

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

BRIGHT OSAYİ-SAMUEL (25)

25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, Jesus döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyordu.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Beklediği teklifleri alamayıp, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istemesiyle fikrini değiştirdi.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Premier Lig'nden Sheffield United oyuncuyu takip edecek.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Osayi, bu sezon 12 resmi maçta 950 dakika süre alırken, 1 gol-3 asistle oynadı.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

FERDİ KADIOĞLU (24)

24 yaşındaki futbolcu, geçen seneden bu yana Avrupa ekiplerinin kıskacında.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Fenerbahçe şampiyonluk hedefinde kendisine güvendiği için satışına izin vermedi.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Hatay maçında Napoli ve Ajax kulübünün göz hapsinde olacak.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Sol ve sağ bek ile orta sahanın birçok mevkisinde oynayabilmesi değerini daha da artırıyor.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Ferdi, bu sezon 12 maçta 1 gol-1 asiste imza attı.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

İSMAİL YÜKSEK (24)

A milli orta saha oyuncusu, Jesus ile birlikte yakaladığı çıkışı, İsmail Kartal'la da sürdürüyor.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Milli Takım'ın son iki maçında ortaya koyduğu performans da alkış aldı.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Fransa, İspanya ve Almanya Ligi'nden ekipler onun için Kadıköy'de olacak.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Ocakta İsmail için kapıyı çalacak kulüplere 'Sezon sonu gelin' denecek.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

İsmail 14 karşılaşmada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

SEBASTİAN SZYMANSKI (24)

Polonyalı 10 numara, Arda Güler'i unutturdu.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan genç oyuncunun en ciddi takipçileri Napoli ve Porto.

Scout'lardan Kadıköy'e çıkarma! Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler

Son dönemde Liverpool'la da adı ciddi şekilde anılmaya başladı.

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