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Kadıköy'de İrfan Can Kahveci rüzgarı!

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Hatayspor karşısında da fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:32
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Kadıköy'de İrfan Can Kahveci rüzgarı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu filelere gönderdi ve takımının 4. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golle takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig'de de 4 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla tribünlerden alkış alırken, 83. dakikada yerini Ryan Kent'e bıraktı.

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