FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Fred maç sonu galibiyeti değerlendirdi.

FRED'İN SÖZLERİ;

Fred: "İyi bir maç çıkardık. 3 puanı aldık, gol yemeden kazanmak isterdik. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bugün sadece bir adım attık. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz"

"Biz sayılarla ilgilenmiyoruz, sayılara bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bu maç bitti, şimdi Konferans Ligi maçımız var." ifadelerini kullandı.