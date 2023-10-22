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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini geri aldı. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, karşılaşmanun ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:38
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde Fred maç sonu galibiyeti değerlendirdi.

FRED'İN SÖZLERİ;

Fred: "İyi bir maç çıkardık. 3 puanı aldık, gol yemeden kazanmak isterdik. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bugün sadece bir adım attık. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz"

"Biz sayılarla ilgilenmiyoruz, sayılara bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bu maç bitti, şimdi Konferans Ligi maçımız var." ifadelerini kullandı.

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