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Fenerbahçe'den Erden Timur başvurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan vekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalar sonrasında dün TFF'ye başvuruda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Erden Timur başvurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan vekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalar sonrasında dün TFF'ye başvuruda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un iddialarda bulunmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda söz konusu iddialar ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştir. ANILAN programda, Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı Sayın Lale Orta'nın Kulüp Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddialar, Türk futbolunun değerine zarar vermekte, adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasında ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır. Yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz."

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