Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yoluna namağlup şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği iddia edilen Damian Szymanski için Yunan basını flaş bir haber geçti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 08:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Sarı-lacivertli takımın önceliği 6 numara transferi gerçekleştirmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Bu bölge için birçok aday belirleyen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Damian Szymanski olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

28 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir girişimin olabileceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Yunan basını, adı Fenerbahçe'yle anılan Damian Szymanski için AEK'ya transfer teklifi gelmediğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Haberde; 'Fenerbahçe'den AEK'ya henüz teklif yok' denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Damian Szymanski, ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Atina ekibiyle bugüne kadar çıktığı 130 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Szymanski'nin AEK ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

AEK'nın yanı sıra Daha önce Wisla Plock, GKS Belchatow, Jagiellonia Bialystok ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

Szymanski, 15 kez forma giydiği Polonya Milli Takımı'yle 2 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Damian Szymanski için teklif yapıldı mı? İşte yanıtı

28 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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