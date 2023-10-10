Teklifi reddettiler

İtalyan basınından "calciomercato" Fenerbahçe ve Benfica'nın Kenan Yıldız için Juventus'a teklifte bulunduğunu ancak Torino ekibinin bunu reddettiğini duyurdu. Haberde; Allegri'nin Kenan'ı A takıma monte etmeye çalıştığı da vurgulandı. Kenan, Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.
İtalyan basınından "calciomercato" Fenerbahçe ve Benfica'nın Kenan Yıldız için Juventus'a teklifte bulunduğunu ancak Torino ekibinin bunu reddettiğini duyurdu. Haberde; Allegri'nin Kenan'ı A takıma monte etmeye çalıştığı da vurgulandı. Kenan, Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.