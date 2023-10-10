Haberler Fenerbahçe Teklifi reddettiler

Teklifi reddettiler

İtalyan basınından "calciomercato" Fenerbahçe ve Benfica'nın Kenan Yıldız için Juventus'a teklifte bulunduğunu ancak Torino ekibinin bunu reddettiğini duyurdu. Haberde; Allegri'nin Kenan'ı A takıma monte etmeye çalıştığı da vurgulandı. Kenan, Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Teklifi reddettiler
İtalyan basınından "calciomercato" Fenerbahçe ve Benfica'nın Kenan Yıldız için Juventus'a teklifte bulunduğunu ancak Torino ekibinin bunu reddettiğini duyurdu. Haberde; Allegri'nin Kenan'ı A takıma monte etmeye çalıştığı da vurgulandı. Kenan, Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.
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