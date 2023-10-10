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10'un adı Dzeko

Edin Dzeko, sarı- lacivertli forma altında en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Süper Lig'deki ilk 8 haftada 37 yaşındaki yıldız, 6 kez gol sevinci yaşarken, 4 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Toplamda 10 gollük katkı sağlayan Boşnak oyuncu, profesyonel futbol kariyerinde ikinci kez bunu başardı. Dzeko, daha önce Roma'da bu istatistiği yakalamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
10'un adı Dzeko

Edin Dzeko, sarı- lacivertli forma altında en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Süper Lig'deki ilk 8 haftada 37 yaşındaki yıldız, 6 kez gol sevinci yaşarken, 4 defa da arkadaşlarına gol pası verdi. Toplamda 10 gollük katkı sağlayan Boşnak oyuncu, profesyonel futbol kariyerinde ikinci kez bunu başardı. Dzeko, daha önce Roma'da bu istatistiği yakalamıştı.

EN SKORERİ EDIN

2015'te Manchester City'den Roma'ya geçen Dzeko, İtalyan ekibiyle 2016- 17 sezonunun ilk 8 maçında 10 gole direkt katkı sağlamıştı. 37 yaşındaki golcü, 2017-18'de Roma formasıyla, 2021-22 sezonunda ise İnter formasıyla 8'er gole katkı yapmıştı. Dzeko, Manchester City, Tepelice ve Wolfsburg'da oynadığı dönemlerde böyle bir performansa ulaşamadı.

EDIN KEYİF YAPIYOR

İtalyanlar, Dzeko'nun Fenerbahçe'deki performansını manşetlerine taşıdı. Boşnak oyuncu için" Dzeko, Fenerbahçe'de keyif yapıyor" başlıkları atıldı. Edin 12 maçta 8 gol atıp, 6 asist yaptı.

750

Edin Dzeko, kariyerinde şu ana kadar 750 maçta forma giydi. Boşnak oyuncu, 331 kez ağları sarstı, 152 de asist yaptı.

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