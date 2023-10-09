İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı

Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da 16'da 16 yaparken, teknik direktör İsmail Kartal rekor peşinde. Sarı-lacivertlilerin başında görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'yle üst üste dokuz galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör oldu.
Kasımpaşa deplasmanından2-0'lık galibiyetleayrılanFenerbahçe,lig ve Avrupa'da16'da 16 yaparken,teknik direktör İsmailKartal rekor peşinde.Sarı-lacivertlilerinbaşında görev yaptığıson dokuz SüperLig maçını kazanan İsmailKartal, Aykut Kocaman'ınardından Fenerbahçe'yleüst üstedokuz galibiyet alan ikinciTürk teknik direktör oldu.