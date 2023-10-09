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İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı

Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da 16'da 16 yaparken, teknik direktör İsmail Kartal rekor peşinde. Sarı-lacivertlilerin başında görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'yle üst üste dokuz galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı
Kasımpaşa deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da 16'da 16 yaparken, teknik direktör İsmail Kartal rekor peşinde. Sarı-lacivertlilerin başında görev yaptığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'yle üst üste dokuz galibiyet alan ikinci Türk teknik direktör oldu.
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