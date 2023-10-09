Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yola devam edilmedi.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yola devam edilmedi.
Takımı yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, daha önce iki kez daha Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.
Kanarya, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 16 maçın 16'sını da kazanarak gerçekleştirilmesi zor bir başarıya imza attı.
Yarıştığı kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, sezon başında birçok ismi renklerine bağladı.
Dzeko ve Tadic gibi ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.
Sarı-lacivertliler, adı Galatasaray ile de anılan ve son olarak Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Fred'in bonservisi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 Euro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Öte yandan Fred'in sarı-lacivertli kulübe transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıktı.
30 yaşındaki yıldız, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.