Haberler Fenerbahçe Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de kadroda dahil edilen çok sayıda yıldız isimden biri de Fred olmuştu. Sarı-lacivertliler, adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran tecrübeli futbolcunun transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:00
Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yola devam edilmedi.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Takımı yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, daha önce iki kez daha Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Kanarya, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 16 maçın 16'sını da kazanarak gerçekleştirilmesi zor bir başarıya imza attı.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Yarıştığı kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, sezon başında birçok ismi renklerine bağladı.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Dzeko ve Tadic gibi ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred oldu.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Sarı-lacivertliler, adı Galatasaray ile de anılan ve son olarak Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Sarı-lacivertliler, Fred'in bonservisi için Manchester United'a 9 milyon 743 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 Euro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." denildi.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

Öte yandan Fred'in sarı-lacivertli kulübe transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fenerbahçeli yönetici açıkladı

İNGİLTERE'DEN BAŞKA BİR OYUNCUYLA ANLAŞILDI ANCAK...

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçeli bir yönetici Fred transferiyle ilgili "Londra takımlarından birinden başka bir oyuncuyla anlaşmıştık zaten sonra Fred'e gidildi ve tercih edildi." ifadelerini kullandı.

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