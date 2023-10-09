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Dzeko paşa

Kasımpaşa engelini de aşan Fenerbahçe’de Edin Dzeko kasırgası dinmiyor. 37 yaşındaki star önce perdeyi açtı, sonra penaltıyı yaptırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Dzeko paşa
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 6. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı Kanarya'nın Boşnak yıldızı, lacivert-beyazlılar karşısında da fileleri sarsarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Dzeko, altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı, takımının bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü atarken, 2. golde de başroldeydi. 45+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 37 yaşındaki yıldız santrfor, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Tadic, fileleri sarstı ve maçın skorunu ilan etti: 2-0. 74'te yerini Batshuayi'ye bırakan Dzeko, 12 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
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