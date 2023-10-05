Miguel Crespo: Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum!

Önemli bir 3 puan elde ettik. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Performansı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz.

Gerçekten mutluyum kontratımı yenilediğim için. Fenerbahçe'de devam ettiğim için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe çok büyük ve kupaları hak ediyor. Ben de yardımcı olmak istiyorum.

Hocam bana şans veriyor, güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Özgüvenli bir şekilde devam ediyoruz. Rekabet çok önemli. Rekabetin oyuncuları geliştirdiğini düşünüyorum. Bu açıdan bunu önemsiyorum. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kazanmaya devam etmesi.