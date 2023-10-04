Fenerbahçe kafilesi Slovakya'ya geldi!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi FC Spartak Trnava ile oynayacağı maç için Trnava'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13:00'de kalkan uçakla Bratislava'ya inen Sarı-lacivertli kafile, karayolu ile maçın oynanacağı kente geçti. Konaklayacakları otele ulaşan Fenerbahçe kafilesini burada taraftarlar karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Joshua King, saat 19:30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler saat 20:00'de ise Spartak Trnava maçı öncesi son idmanını gerçekleştirecek.

İRFAN CAN KAHVECİ TEDBİR AMAÇLI YER ALMADI

Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı öncesinde İrfan Can Kahveci, kadroya dahil edilmedi. Tedbir amaçlı kadroya alınmayan İrfan Can'ın yanı sıra Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertli kafilede şu oyuncular yer aldı:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred Santos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."