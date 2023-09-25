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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in planlarında Şehmus Hazer ve Melih Mahmutoğlu yer almadı!

VTB SuperCup’ta Fenerbahçe Beko'nun Türk oyunculardan Şehmus Hazer ve Melih Mahmutoğlu hazırlık niteliğindeki maçlarda dahi süre bulmakta zorlanması dikkat çekti. Buna karşın Novgorod maçında Tyler Dorsey’in 8’de 0 şut atmasına karşın 21:21 dk oynaması gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:48
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in planlarında Şehmus Hazer ve Melih Mahmutoğlu yer almadı!

VTB SuperCup'ta Fenerbahçe BEKO'nun Türk oyunculardan Şehmus Hazer ve Melih Mahmutoğlu hazırlık niteliğindeki maçlarda dahi süre bulmakta zorlanması dikkat çekti. Buna karşın Novgorod maçında Tyler Dorsey'in 8'de 0 şut atmasına karşın 21:21 dk oynaması gündem oldu.

Sertaç Şanlı 16 dakika süre alırken Şehmus Hazer (Ortalama 6 dk) ve kaptan Melih Mahmutoğlu (Ortalama 8 dk) iki maçta sahada gözüktü (Ortalama 6 dk).

İŞTE FENERBAHÇE BEKO'DA YERLİLERİN SÜRELERİ

Fenerbahçe BEKO-Nizhny Novgorod

Sertaç Şanlı 11:05 dk

Tarık Biberovic 17:28 dk

Melih Mahmutoğlu: 0 dk

Şehmus Hazer 0 dk

Fenerbahçe BEKO-Lokomotiv Kuban

Sertaç Şanlı 21:44 dk

Tarık Biberovic kadroya alınmadı

Melih Mahmutoğlu 9:53 dk

Şehmus Hazer 3:15 dk

Fenerbahçe BEKO-MBS Moskova

Sertaç Şanlı 17:01 dk

Tarık Biberovic 19:24 dk

Melih Mahmutoğlu 7:10 dk

Şehmus Hazer 9:25 dk

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