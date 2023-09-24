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Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! İki taraftan da tepki var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin en çok ses getiren anı ise Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'yle bulduğu golden önce yaşanan tartışmalı ofsayt pozisyonu oldu. Hem Fenerbahçeli hem de Kayserisporlu taraftarlar sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe'nin golü öncesi yaşanan ve sosyal medyayı karıştıran pozisyonla ilgili yapılan yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 21:32 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 21:34
Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! İki taraftan da tepki var

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçın 43. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle öne geçti.

Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! İki taraftan da tepki var

Golden önce Tadic'in pozisyonunun ofsayt olup olmadığı VAR'da incelendikten sonra yayıncı kuruluş ekranlarına VAR çizgisiyle servis edildi. Bu görüntü sonrası iki takım taraftarları sosyal medyadan yaşananlara sert tepki gösterdi.

Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! İki taraftan da tepki var

Kayserispor taraftarları Tadic'in ayağının önde olduğunu ve ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirtirken Fenerbahçe taraftarları pozisyonun ofsayt olmadığını ve golün iptali için uzun süre VAR'da uğraş verildiğini iddia ettiler.

İşte o gol sonrası sosyal medya yorumları...

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