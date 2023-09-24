Fener'in gölü sosyal medyayı yıktı! İki taraftan da tepki var

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçın 43. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçın 43. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle öne geçti.
Golden önce Tadic'in pozisyonunun ofsayt olup olmadığı VAR'da incelendikten sonra yayıncı kuruluş ekranlarına VAR çizgisiyle servis edildi. Bu görüntü sonrası iki takım taraftarları sosyal medyadan yaşananlara sert tepki gösterdi.
Kayserispor taraftarları Tadic'in ayağının önde olduğunu ve ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirtirken Fenerbahçe taraftarları pozisyonun ofsayt olmadığını ve golün iptali için uzun süre VAR'da uğraş verildiğini iddia ettiler.
İşte o gol sonrası sosyal medya yorumları...
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