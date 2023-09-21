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Miguel Crespo’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Nordsjaelland’a karşı attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:03
Miguel Crespo’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekibi karşılaşmada öne geçiren golü Miguel Crespo kaydetti. 24'üncü dakikada Fred'in kazanılan duran topla sağ kanattan yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Crespo, Fenerbahçe formasıyla daha önce attığı 4 golü de Süper Lig'de kaydetmişti.

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