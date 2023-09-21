Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten transfer itirafı "Luka Modric'e ne düşündüğünü sordum"

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Dominik Livakovic suskunluğunu bozdu. Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertlilere transfer sürecini anlatırken çarpıcı bir itirafta bulundu.

"İSTANBUL'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GELDİĞİNİZDE ANLIYORSUNUZ"

İstanbul'a yavaş yavaş alıştığını söyleyen Livakovic, "Büyük bir şehir olduğunu biliyordum ancak İstanbul'un büyüklüğünü geldiğinizde anlıyorsunuz. Pazar günü ilk maçıma çıktım ve buzları kırdım. Fenerbahçe ile ilk temasımız mayıs ayında oldu. Transfer başlamadan önce. Başkan Ali Koç beni görüntülü aradı ve Fenerbahçe'ye gelmemi söyledi. Fenerbahçe'nin ve taraftarının nasıl bir kulüp olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe Türkiye'de bir din gibidir. Ancak Dinamo Zagreb ile sözleşmem olduğunu ve tek adresin de Maksimir olduğunu biliyorlardı."

"TRANSFERİN OLMASI İÇİN DE YAKLAŞIK OLARAK DÖRT AY BEKLEDİM"

"Transferin olması için de yaklaşık olarak dört ay bekledim. Bu bana bağlı bir durum değildi. Dinamo beni mümkün olduğu kadar uzun bir süre takımda tutmak istiyordu. Bunun Dinamo için olağan bir durum olduğunu biliyoruz. Sonunda transfer gerçekleşti. Bana kulüplerin anlaştığını ve bundan sonra geri kalan her şeyin artık daha kolay olacağını söylediler. Eşyalarımı topladım ve ailemi almak için Maksimir'e gittim."

"TARAFTARLARIN BANA YAPTIĞI TEZAHÜRATI DİNLERKEN ÜRPERDİM"

Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını ifade eden Hırvat milli kaleci, "Yedi yıl boyunca Dinamo forması giydim ve şimdi birden bir değişiklik oldu. Oradaki atmosferin nasıl olduğunu bana anlattılar. Ancak bu atmosferi size kelimelerle anlatamam. Taraftardan çok etkilendim. Taraftarların bana yaptığı tezahüratı dinlerken ürperdim. Maç beklediğimizden biraz daha zor geçti ama önemli olan üç puanı almaktı" şeklinde konuştu.

"HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini söyleyen Livakovic, "Beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Ama Dinamo'nun elemelerde yer alması önemliydi, bu benim içinde bir şeyler ifade ediyor. Bir adamın bir yere gitmesi normaldir. Ben de Fenerbahçe'ye gittim ve bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Bunun güzel bir hikaye olacağına eminim. İleride olacakları sabırsızlıkla bekliyorum."

"YERLİ OYUNCULAR BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI"

Fenerbahçeli futbolcuların kendisini iyi karşıladığını açıklayan Livakovic, "Açıkçası buraya geldiğimde şahsen kimseyi tanımıyordum ama onlar beni çok iyi karşıladılar ve aralarına aldılar. Zajc birkaç yıldır burada. Yerli oyuncular da beni çok güzel karşıladılar ve bunun için teşekkür ediyorum. Şu anda hala otelde kalıyorum, eşim ve ben yaşayacağımız daireyi seçtik ve taşınmamızı bekliyoruz."

"TRANSFERDE LUKA MODRIC'E NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SORDUM"

Fenerbahçe'ye transferinde Luka Modric'ten tavsiye aldığını söyleyen Livakovic, "Luka Modric'e ne düşündüğünü sordum ve o da bene Fenerbahçe'nin iyi bir sçeenek olduğunu, her hafta yüksek seviyede oynayacağım büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Bu da karar vermemde bana yardımcı oldu. Ama tekrar ediyorum, Fenerbahçe'nin beni istemesi beni çok etkiledi" şeklinde konuştu.