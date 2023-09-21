FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Edin Dzeko oldu.
Kanarya, Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan 37 yaşındaki santrfor, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Amazon Prime Video Italia'a konuşan Edin Dzeko'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HER ŞEYİMİZİ VERDİK AMA..."
"Belki Şampiyonlar Ligi'nde her şeyimizi verdik ama Serie A'da biraz daha azının yeterli olacağını düşündük."
"INTER'DE KALMAKTAN MUTLU OLURDUM"
"Kalmaktan mutlu olurdum çünkü Inter'de kendimi mutlu hissediyordum. Benimle ilgili yapılan seçime baktığımda, Inter'in Lukaku'ya daha da fazla güvenmeyi planladığını hissettim.
Benim gibi bir forvetin olmaması onu ilk 11'in müdavimi yapabilirdi. Bu yüzden Lukaku'nun Inter'e gitmemesine gerçekten şaşırdım."
Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı.
Boşnak yıldız, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.