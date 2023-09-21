Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Edin Dzeko olmuştu. Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu, transfer sürecine dair İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 18:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri Edin Dzeko oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Kanarya, Boşnak yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Sezona hızlı bir giriş yapan 37 yaşındaki santrfor, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Amazon Prime Video Italia'a konuşan Edin Dzeko'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HER ŞEYİMİZİ VERDİK AMA..."

"Belki Şampiyonlar Ligi'nde her şeyimizi verdik ama Serie A'da biraz daha azının yeterli olacağını düşündük."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

"INTER'DE KALMAKTAN MUTLU OLURDUM"

"Kalmaktan mutlu olurdum çünkü Inter'de kendimi mutlu hissediyordum. Benimle ilgili yapılan seçime baktığımda, Inter'in Lukaku'ya daha da fazla güvenmeyi planladığını hissettim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Benim gibi bir forvetin olmaması onu ilk 11'in müdavimi yapabilirdi. Bu yüzden Lukaku'nun Inter'e gitmemesine gerçekten şaşırdım."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..."

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu!
F.Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta?
DOLAR KAÇ TL?
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA - MB eylül ayı faiz kararı açıklandı mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 18:16
Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..." Dzeko'dan flaş transfer itirafı! "Inter'de kalırdım ama..." 18:04
PFDK'dan G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! PFDK'dan G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! 17:48
G.Saray'da Başakşehir hazırlıkları başladı G.Saray'da Başakşehir hazırlıkları başladı 17:07
Juventus'un Ronaldo'dan korkusu yok Juventus'un Ronaldo'dan korkusu yok 16:52
Quaresma'dan Beşiktaş'a destek mesajı! Quaresma'dan Beşiktaş'a destek mesajı! 16:50
Daha Eski
A Milli Takım'da bir ayrılık daha! A Milli Takım'da bir ayrılık daha! 16:02
Bayer Leverkusen - Hacken maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Hacken maçı ne zaman? 16:01
Sheriff - Roma maçı saat kaçta? Sheriff - Roma maçı saat kaçta? 15:42
Servette - Slavia Prag maçı ne zaman? Servette - Slavia Prag maçı ne zaman? 15:39
Rennes - M. Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes - M. Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? 15:35
KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda? KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda? 15:34