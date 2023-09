Fred: Ligin henüz çok başındayız!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, hataları düzeltip savaşmaya devam edeceklerini ve Fenerbahçe'ye karşı kazanmak isteyen takımlara karşı en iyi oyunu sergilemek zorunda olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı orta saha oyuncusu, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan çok mutluyum. Bizler açısından zor bir maç oldu, çünkü rakibimiz kaliteli bir takım. Maç içinde geriye de düştük ama maçı çevirmesini bildik. Tabii ki maç içinde bazı hatalar yaptık. Bu hataları düzelteceğiz ama bizim için en önemli şey savaşmaya devam etmek ve üç puanı almaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lig maçlarının zorla geçmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Fred, adım adım gitmeleri gerektiğini ve 10 maç güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ettik. Bunun için de çok çalışıyoruz. Her maçın farklı bir hikayesi var. Her maç zor geçiyor burada. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar her zaman kazanmak istiyorlar. Bu yüzden bizim elimizden gelinin en iyisini yapmamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Savaşmamız, her maçı kazanmamız için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"TAKIMIMIZDA ÇOK FAZLA KALİTELİ OYUNCU VAR"

Kendi bölgesinde defansif yönü iyi olan bir futbolcunun transfer edilmediği hatırlatılarak, aynı mevkide oynayan takım arkadaşlarıyla ilgili söyleyeceklerinin olup olmadığı sorusuna karşılık Brezilyalı oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Takımda yer alan her oyuncunun forma için savaşması gerekiyor. Kim oynarsa oynasın takım için elinden geleni yapıyor ve takımımızda çok fazla kaliteli oyuncular var. Herkes bu kulübe yardım etmek istiyor. Biz kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hedefimiz aynı, aynı yoldan gidiyoruz. 10 maç yenilmedik, bunun için çok mutluyuz. Ama takımla birlikte çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Fred, Fenerbaçe'nin liderliğiyle ilgili bir soruyu da "Lider olduğumuz için mutluyuz. Aynı zamanda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var ama ligin henüz çok başındayız. Adım adım bakıyoruz. Uzun bir yolumuz var. Perşembe, Konferans Ligi'nde bir maç oynayacağız. Şimdi bu maça odaklanmamız gerekiyor. Bizim amacımız her maçta iyi futbol sergilemek." şeklinde yanıtladı.