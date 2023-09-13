Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Uzun süre Fenerbahçe'nin orta saha listesinde bulunan Thomas Partey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Uzun süre Fenerbahçe'nin orta saha listesinde bulunan Thomas Partey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin büyük uğraş verdiği transferde Arsenal ikna olmayınca görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın satışa onay vermemesi üzerine girişimler sonuçsuz kaldı.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ!
İngiliz basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, Thomas Partey'in durumunu yakından takip ediyor.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, önümüzdeki transfer döneminde hamle yapacağı iddia edildi.
O bölgeye kalite ve tecrübe kazandırmak isteyen Çizme ekibi, Partey'i iyi bir alternatif olarak düşünüyor.
Yıldız futbolcunun Arsenal'daki performansını yakından takip edecek olan Juventus, önümüzdeki transfer döneminde girişimlere başlayacak.
Thomas Partey yeni sezonda 3 karşılaşmada Arsenal forması giydi. İngiliz ekibinde Arteta, Ganalı oyuncuyu orta saha ve sağ bek bölgelerinde değerlendiriyor.
30 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.