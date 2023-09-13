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Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözde isimleri arasında yer alan Arsenal'ın yıldızı Thomas Partey hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin olumsuz yanıt aldığı Ganalı futbolcuya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:53
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Uzun süre Fenerbahçe'nin orta saha listesinde bulunan Thomas Partey ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Sarı-lacivertlilerin büyük uğraş verdiği transferde Arsenal ikna olmayınca görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'nın satışa onay vermemesi üzerine girişimler sonuçsuz kaldı.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ!
İngiliz basınında yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, Thomas Partey'in durumunu yakından takip ediyor.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen İtalyan devinin, önümüzdeki transfer döneminde hamle yapacağı iddia edildi.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

O bölgeye kalite ve tecrübe kazandırmak isteyen Çizme ekibi, Partey'i iyi bir alternatif olarak düşünüyor.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Yıldız futbolcunun Arsenal'daki performansını yakından takip edecek olan Juventus, önümüzdeki transfer döneminde girişimlere başlayacak.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

Thomas Partey yeni sezonda 3 karşılaşmada Arsenal forması giydi. İngiliz ekibinde Arteta, Ganalı oyuncuyu orta saha ve sağ bek bölgelerinde değerlendiriyor.

Transferde Partey bombası! Fenerbahçe'nin gözdesiydi...

30 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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