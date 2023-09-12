Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic takviyeleriyle ses getiren Kanarya'da birçok ayrılık da yaşandı.
Fenerbahçe başta Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile birlikte Attila Szalai ve Enner Valencia gibi yıldızlarıyla da vedalaştı.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Miguel Crespo olmuştu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın forma şansı vermediği Portekizli futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi sonrası takımda kaldı.
Sarı-lacivertlilerin satış listesindeki isimlerden Miguel Crespo ayrılığa yanaşmıyor.
2021'de 1.5 milyon Euro'ya Estoril'den alınan oyuncuya İngiltere, İtalya ve Portekiz'den teklifler geldi.
Ancak tümünü reddeden Portekizli futbolcu, yönetimin de elini kolunu bağladı ve bonservis kazancının önüne geçti.
KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayan Miguel Crespo, kiralık olarak da gitmek istemiyor.
Sarı-lacivertliler ise oyuncusunu yabancı sayısından dolayı Süper Lig'den bir takıma kiralamanın peşinde.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 147 dakika süre aldı.
Portekizli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Crespo'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.