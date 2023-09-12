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Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon kadrosuna yaptığı eklemelerle şampiyonluğun en iddialı adaylarından olan Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Yaptığı takviyelerin yanı sıra birçok oyuncusuyla da vedalaşan Fenerbahçe'de satış listesine koyulan isimlerden biri de Miguel Crespo'ydu... Portekizli oyuncu, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi sonrası takımda kalırken, yönetim de 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Crespo'nun menajeriyle masaya otururken, Portekizli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 18:22
Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic takviyeleriyle ses getiren Kanarya'da birçok ayrılık da yaşandı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Fenerbahçe başta Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile birlikte Attila Szalai ve Enner Valencia gibi yıldızlarıyla da vedalaştı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Miguel Crespo olmuştu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın forma şansı vermediği Portekizli futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Ancak 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi sonrası takımda kaldı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Sarı-lacivertlilerin satış listesindeki isimlerden Miguel Crespo ayrılığa yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

2021'de 1.5 milyon Euro'ya Estoril'den alınan oyuncuya İngiltere, İtalya ve Portekiz'den teklifler geldi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Ancak tümünü reddeden Portekizli futbolcu, yönetimin de elini kolunu bağladı ve bonservis kazancının önüne geçti.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayan Miguel Crespo, kiralık olarak da gitmek istemiyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi!

Sarı-lacivertliler ise oyuncusunu yabancı sayısından dolayı Süper Lig'den bir takıma kiralamanın peşinde.

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