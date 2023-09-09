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Fenerbahçe'den istifa eden üyeler hakkında flaş karar!

Fenerbahçe Kulübü’nde istifa eden üyelerin yeniden üye hakları hakkında flaş karar verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 15:51
Fenerbahçe'den istifa eden üyeler hakkında flaş karar!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. İlk kısımda yer alan maddeler arasındaki üyelik şartları ile ilgili 5 kişi görüşlerini bildirdi. Üyelik şartları madde 6'da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi. Ardından Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, söz alarak bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti. Fethi Pekin, "Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. Hazirun da destek oldu. Nabız yoklamaya gerek kalmadı, madde mevcut şekliyle kalsın başkanım" dedi.

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