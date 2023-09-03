ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sahaya 3 eksik çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hedef, Konferans Ligi'nde mücadeleye devam ederken Süper Lig'de de puanını 9'a yükseltmek. Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlayacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mert Çetin, Alper, Efkan, Djokanovic, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz, Tadic, Dzeko

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SARI KANARYA 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Başkent'te üç puan arıyor... Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 8 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor. Ligin üçüncü haftasında oynayacağı Başakşehir maçı ertelenen sarı-kanaryanın başkentte tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkarmak. Sakat olan Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Lincoln Henrique bugün de yok.

KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün Başkent deplasmanında Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunu rotasyonlu kullanarak hem sakatlıkların önüne geçmek hem de takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor. Bu sebeple Hollanda'da ilk 11 oynayan bazı oyuncular bugün dinlenecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalede ise İrfan Can Eğribayat'ın yerine bugün yeni transfer Livakovic'e görev vermesi bekleniyor.

Başakşehir maçı ertelenmesine rağmen ligde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak. Sarı-lacivertliler, böylece 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.