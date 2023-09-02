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Fenerbahçe Beko RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, RAMS Global ile 2023-2024 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 16:13
Fenerbahçe Beko RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, sponsorluk için RAMS Global ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Global Logosu, 2023-2024 sezonunda takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarındaki formalarının sırtındaki numara altında ve EuroLeague maçlarında ise formalarımızın önündeki ana sponsor logosunun altında yer alacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızın başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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