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FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı ifade edilen Kolombiyalı futbolcu Morelos, Batshuayi'nin transferindeki belirsizlik nedeniyle beklemeye alındı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 14:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Bu sezon transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bu sefer işler çıkmaza girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Yedek kalmayı istemediği için sarı-lacivertlilerden ayrılık kararı alan Michy Batshuayi'nin Twente kadrosuna alınması kafaları karıştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Sabah'ta yer alan habere göre 29 yaşındaki yıldız, Nottingham Forest ile görüşüp her konuda anlaşma sağlasa da Kanarya, Premier Lig ekibinden 9 milyon euro talep etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

İngilizler, 6.5'tan 7 milyon euro'ya kadar çıktı. 2 milyon euro'luk farktan dolayı transfer durma noktasına geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Batshuayi, Nottingham'ın bugün kapanacak transfer penceresinde yeni bir teklif yapmaması halinde F.Bahçe'de kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Tüm bu gelişmeler ışığında gözler de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen 'El Bufalo' lakaplı santrfor Alfredo Morelos'un durumuna çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

YABANCI OYUNCU SORUN

Sarı-lacivertlilerle anlaşan Kolombiyalı santrforun, Batshuayi'nin gitmemesi halinde imza atma ihtimali düşük görülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'nin kontenjanı açması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

27 yaşındaki golcü, anlaşmazlığın tam anlamıyla netleşmesi halinde Türkiye'den ayrılacak.

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