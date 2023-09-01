FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'de işler karıştı! Morelos beklemede

Bu sezon transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bu sefer işler çıkmaza girdi.
Bu sezon transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bu sefer işler çıkmaza girdi.
Yedek kalmayı istemediği için sarı-lacivertlilerden ayrılık kararı alan Michy Batshuayi'nin Twente kadrosuna alınması kafaları karıştırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre 29 yaşındaki yıldız, Nottingham Forest ile görüşüp her konuda anlaşma sağlasa da Kanarya, Premier Lig ekibinden 9 milyon euro talep etti.
İngilizler, 6.5'tan 7 milyon euro'ya kadar çıktı. 2 milyon euro'luk farktan dolayı transfer durma noktasına geldi.
Batshuayi, Nottingham'ın bugün kapanacak transfer penceresinde yeni bir teklif yapmaması halinde F.Bahçe'de kalacak.
Tüm bu gelişmeler ışığında gözler de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen 'El Bufalo' lakaplı santrfor Alfredo Morelos'un durumuna çevrildi.
YABANCI OYUNCU SORUN
Sarı-lacivertlilerle anlaşan Kolombiyalı santrforun, Batshuayi'nin gitmemesi halinde imza atma ihtimali düşük görülüyor.
15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'nin kontenjanı açması gerekiyor.
27 yaşındaki golcü, anlaşmazlığın tam anlamıyla netleşmesi halinde Türkiye'den ayrılacak.