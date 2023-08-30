Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde ayrılma ihtimali olan isimler netleşti.
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde ayrılma ihtimali olan isimler netleşti.
Sarı-lacivertlilerde kanat rotasyonu için ise Cengiz Ünder ve Kent'in yanına bir isim daha transfer edilecek.
Yönetimin buna göre listesinde Sevilla'nın yıldızı var.
O İSİM OCAMPOS!
Sevilla ile 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ocampos ayrılığa sıcak bakıyor.
İspanyol ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği yıldız için sarı-lacivertlilerin yapacak olduğu teklifte belli oldu.
Buna göre Fenerbahçe, Ocampos için maksimum 6 milyon Euro teklif edecek.
29 yaşındaki oyuncu Arjantin Milli Takımı formasıyla da 11 karşılaşmaya çıktı.
Ocampos'un İstanbul hakkında bilgi aldığı iddia edildi.