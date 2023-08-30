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Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak ise Arjantinli o yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:01
Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Sarı-lacivertlilerde ayrılma ihtimali olan isimler netleşti.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Buna göre Peres, Crespo ve King'in takımdan ayrılması kesin gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Sarı-lacivertlilerde kanat rotasyonu için ise Cengiz Ünder ve Kent'in yanına bir isim daha transfer edilecek.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Yönetimin buna göre listesinde Sevilla'nın yıldızı var.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

O İSİM OCAMPOS!

Sevilla ile 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Ocampos ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

İspanyol ekibinin 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği yıldız için sarı-lacivertlilerin yapacak olduğu teklifte belli oldu.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

Buna göre Fenerbahçe, Ocampos için maksimum 6 milyon Euro teklif edecek.

Fenerbahçe'de Tango zamanı! İşte kanatları uçuracak transfer

29 yaşındaki oyuncu Arjantin Milli Takımı formasıyla da 11 karşılaşmaya çıktı.

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