FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Kanarya kısa süre önce uzun süredir gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etmeyi başarmıştı.
Sarı-lacivertlilerde Livakovic transferinin ardından İrfan Can Eğribayat'ın durumu ise merak konusu haline geldi.
25 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'de son maçlarda gösterdiği performansla büyük alkış almıştı.
Dominik Livakovic transferinin ardından ise teknik direktör İsmail Kartal'ın, İrfan Can Eğribayat ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
İŞTE O KONUŞMANIN DETAYLARI:
İsmail Kartal'ın İrfan Can'a,"Sakın moralini bozma. O dünya çapında bir kaleci.
Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın.
Ben Livakovic geldi diye direkt formayı ona verecek değilim.
Sen hak ettiğin sürece forma senin" diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi."
Bu görüşmenin ardından yeni transfer Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de sergileyeceği performans taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kaleci konusunda forma tercihi merak konusu haline geldi.