Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic transferinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın, İrfan Can Eğribayat ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ikili arasında gerçekleşen o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:36
FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Kanarya kısa süre önce uzun süredir gündeminde yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Sarı-lacivertlilerde Livakovic transferinin ardından İrfan Can Eğribayat'ın durumu ise merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Onunla rekabet etmek için daha fazla çalışacaksın.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Ben Livakovic geldi diye direkt formayı ona verecek değilim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Sen hak ettiğin sürece forma senin" diyerek oyuncusuna moral verdiği belirtildi."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Bu görüşmenin ardından yeni transfer Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de sergileyeceği performans taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Dominik Livakovic transferi sonrası İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat'a flaş uyarı

Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kaleci konusunda forma tercihi merak konusu haline geldi.

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