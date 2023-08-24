Fenerbahçeli taraftarlar 4 gözle kaleci Livakovic'i bekliyor

Kadrosunu güçlendirmek icin çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, uzun suredir beklenen kaleci Dominik Livakovic transferinde artık sona geldi. Hırvat basını, sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaştığını ve Livakovic'in kısa sure icinde İstanbul'a gelerek imzayı atacağını duyurdu. Kulube yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere gore ise; Livakovic, artık Fenerbahceli ve sadece prosedurlerin tamamlanmasını bekliyor.

Dinamo Zagreb ve Fenerbahce, 9 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı. Taraflar odeme planı uzerinde yazışmalarını surduruyor ve bu tamamlandığı an Dominik Livakovic, İstanbul'a ayak basacak ardından sağlık kontrollerinden gececek. Kontroller sonrasında Liva, kendisini 4+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. Fenerbahceli taraftarlar da yeni kalecilerinin gelmesini artık dort gozle bekliyor.

LIVA'YA ÖZEL VİDEO

Fenerbahçe'ye imza atacak olan Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde şu ana kadar 392 maça cıktı. Bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapatan 28 yaşındaki Hırvat eldiven, 392 defa ise topu ağlarında gördü.

4 YIL SONRA BİR İLK

Dominik Livakovic transferinde sona gelen Fenerbahce'nin kalesini 4 yılın ardından yabancı eldiven koruyacak. Sarı-lacivertliler en son 2017- 18'de Carlos Kameni'yi transfer etmişti. Tecrubeli kaleci 2019'da F.Bahce'den ayrılmıştı.

KALEDE OLACAK

Dinamo Zagreb'in yeni teknik direktoru Sergej Jakirović, Livakovic'in transferi hakkındaki soruya, "Guncel olan bilgilere gore Livakovic, yarın (bugun) Sparta Prag macında kalemizi koruyacak" yanıtını verdi.