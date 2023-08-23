Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Özellikle Süper Lig'in önde gelen takımları arasında birçok önemli futbolcunun transferinde karşı karşı gelmişti... Bu sezon bu ve benzeri kapışmalar sürerken, taraftarları heyecanlandıran ve formalarını giymesini istedikleri bir yıldız daha var: Tanguy Ndombele! Sıcak bir gelişmenin yaşandığı ve 'Nokta atış transfer' olarak duyurulan transfer sürecine dair son durum ne? İşte ayrıntılar...

TARIK DEMİR Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:42
Tarık DEMİR
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

'Çalım' ifadesinin en çok kullandıldığı sezonlardan birini yaşarken iki ezeli rakip transfer sezonunu kapatmış değil...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Hedefteki isimler kapsamında çalışmalar sürerken gündeme gelen son isimlerden biri de Tanguy Ndombele'ydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Orta sahaya marka bir isim getirmek adına hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Asıl pozisyonu 6 numara olan ve çok yönlü bir orta saha olarak bilinen Ndombele cephesi için sıcak bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgi mektubu gönderip kadrosuna katmak için harekete geçtikleri biliniyordu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Bu kapsamda hangi takımın diğerine üstünlük sağlayacağı ise merak konusuydu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Zira bu görüşmeler, oyuncunun maliyetinin yüksek olmasından sebeple durağanlaşmış; iki kulüp de mali dengelerini tekrar gözden geçirmek adına beklemeye geçmişti...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Öte yandan İngiliz basınından The Athletic'te yer alan haberde; oyuncunun Türkiye'ye transfer olma fikrine de sıcak bakmadığı belirtilmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Bu sırada La Liga ekiplerinden Valencia ise 6 ve 8 numara için yeni bir transfer hamlesi yaptı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Bu hamle adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki Kongo'lu yıldız Ndombele içindi...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

YENİ ROTASI...

Peki, transferde son durum ne? Oyuncunun yeni rotası neresi olacak? Hangi takımı tercih edecek?

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Bu ve benzeri sorular akıllara takılırken İspanyol basını, Valencia'nın Ndombele hamlesine dair bir haber kaleme aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Haberde Ndombele'nin Valencia orta saha oyuncusu Pepelu'ya eşlik edebilecek bir isim olduğu altı çizilirken tam İspanyol ekibine uygun bir transfer olacağı kaydedildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

'NOKTA ATIŞ TRANSFER'

Ayrıca haberde 'Ndombele, Valencia'nın oyun felsefesine mükemmel derecede uyumlu özelliklere sahip' ifadeleri de İspanyol ekibi için artı puan olarak öne çıkarıldı.

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