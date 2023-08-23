SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Ndombele bombası sonunda patlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu...

Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı.
Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı.
'Çalım' ifadesinin en çok kullandıldığı sezonlardan birini yaşarken iki ezeli rakip transfer sezonunu kapatmış değil...
Hedefteki isimler kapsamında çalışmalar sürerken gündeme gelen son isimlerden biri de Tanguy Ndombele'ydi.
Orta sahaya marka bir isim getirmek adına hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yoğun mesai harcıyor.
Asıl pozisyonu 6 numara olan ve çok yönlü bir orta saha olarak bilinen Ndombele cephesi için sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgi mektubu gönderip kadrosuna katmak için harekete geçtikleri biliniyordu...
Bu kapsamda hangi takımın diğerine üstünlük sağlayacağı ise merak konusuydu...
Zira bu görüşmeler, oyuncunun maliyetinin yüksek olmasından sebeple durağanlaşmış; iki kulüp de mali dengelerini tekrar gözden geçirmek adına beklemeye geçmişti...
Öte yandan İngiliz basınından The Athletic'te yer alan haberde; oyuncunun Türkiye'ye transfer olma fikrine de sıcak bakmadığı belirtilmişti.
Bu sırada La Liga ekiplerinden Valencia ise 6 ve 8 numara için yeni bir transfer hamlesi yaptı.
Bu hamle adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki Kongo'lu yıldız Ndombele içindi...
YENİ ROTASI...
Peki, transferde son durum ne? Oyuncunun yeni rotası neresi olacak? Hangi takımı tercih edecek?
Bu ve benzeri sorular akıllara takılırken İspanyol basını, Valencia'nın Ndombele hamlesine dair bir haber kaleme aldı.
Haberde Ndombele'nin Valencia orta saha oyuncusu Pepelu'ya eşlik edebilecek bir isim olduğu altı çizilirken tam İspanyol ekibine uygun bir transfer olacağı kaydedildi.
'NOKTA ATIŞ TRANSFER'
Ayrıca haberde 'Ndombele, Valencia'nın oyun felsefesine mükemmel derecede uyumlu özelliklere sahip' ifadeleri de İspanyol ekibi için artı puan olarak öne çıkarıldı.