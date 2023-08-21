Haberler Fenerbahçe SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin yeni takımı Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak. VAR'da ise Hakan Ceylan yer alacak. Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Taylan, Soner, Emre, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Cengiz, Symanski, Tadic, Dzeko

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE 7 EKSİKLE SAMSUNDA!

Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin büyük hayal kırıklığı! "Herkes para peşine düştü" Adını kullanıp yardım gecesi düzenlemişler ama...
Başkan Erdoğan'dan Macaristan dönüşü flaş açıklamalar! İsveç'e uyarı! İstanbul için kentsel dönüşüm mesajı... Yerel seçim için adaylar belli oldu mu?
Kanarya Kongolu yıldız için teklifini yaptı!
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe elinden kaçırdı! Yeni adresi belli oldu
Kanarya Kongolu yıldız için teklifini yaptı!
DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE?
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan talimatı verdi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Koita ve Djaniny bilmecesi Fırtına'da Koita ve Djaniny bilmecesi 15:25
Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:15
Al Hilal'le yollarını ayırdı! Al Hilal'le yollarını ayırdı! 15:13
Futboldan men edilen isimden flaş itiraflar! Futboldan men edilen isimden flaş itiraflar! 15:09
G.Saray'dan geleceğe yatırım! F.Bahçe de istemişti G.Saray'dan geleceğe yatırım! F.Bahçe de istemişti 14:46
F.Bahçe elinden kaçırdı! Yeni adresi belli oldu F.Bahçe elinden kaçırdı! Yeni adresi belli oldu 14:36
Daha Eski
Bologna - Milan maçı saat kaçta? Bologna - Milan maçı saat kaçta? 14:34
Torino - Cagliari maçı saat kaçta? Torino - Cagliari maçı saat kaçta? 14:30
Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! 13:49
Kanarya Kongolu yıldız için teklifini yaptı! Kanarya Kongolu yıldız için teklifini yaptı! 13:08
Sivasspor deplasmanda kazandı! Sivasspor deplasmanda kazandı! 01:38
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale 01:38