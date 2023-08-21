Gustavo gitti

İsmail Kartal'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Gustavo Henrique takımdan ayrıldı. Brezilyalı stoper dün erken saatlerde Real Valladolid için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'ya gitti. Kontrollerde sorun çıkmazsa Valladolid, Gustavo ile imzalayacak.
İsmail Kartal'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Gustavo Henrique takımdan ayrıldı. Brezilyalı stoper dün erken saatlerde Real Valladolid için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'ya gitti. Kontrollerde sorun çıkmazsa Valladolid, Gustavo ile imzalayacak.