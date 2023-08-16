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Fenerbahçe Maribor maçı hazırlıklarını tamamladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Maribor maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:49
Fenerbahçe Maribor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Maribor maçının hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Maribor'un konuğu olacak. Ljudski Vrt Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo düdük çalacak. Verissimo'nun yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın oynanacağı statta teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşu ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA'ya bildirilen listedeki isimlerden bazılarına bu maç öncesinde yer vermedi. Sarı-lacivertli ekipte, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle tedbir amaçlı kadroda yer almadı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi Samuel ve Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi. Serdar Dursun ve Willian Arao ise teknik heyet kararıyla ekipte yer almadı.

Tecrübeli teknik adamın Maribor maçında şans vermesi durumunda yeni transferler Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Maribor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Altay, Mert Müldür, Djiku, Peres, Ferdi, Zajc, Szymanski, Kent, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko (Batshuayi)"

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