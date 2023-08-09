TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Olympique Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti.
Olympique Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti.
30 yaşındaki Kamerunlu hücumcuya karar vermesi için 48 saat süre verildi.
Kanatta ve santrforda görev yapan Ekambi, cevabını bu süre içinde iletecek.
Sarı-lacivertliler, olumsuz bir durumda ise alternatiflere yönelecek.
KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?
14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.
Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı'nı seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro...