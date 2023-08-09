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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Karl Toko Ekambi ile ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler oyuncuya 48 saatlik süre tanıdı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Olympique Lyon'dan Ekambi'yle görüşen sarı-lacivertliler, kulübüyle el sıkışsa da oyuncuya ikna edememişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

30 yaşındaki Kamerunlu hücumcuya karar vermesi için 48 saat süre verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Kanatta ve santrforda görev yapan Ekambi, cevabını bu süre içinde iletecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Sarı-lacivertliler, olumsuz bir durumda ise alternatiflere yönelecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

KARL TOKO EKAMBI KİMDİR?

14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Sırasıyla Sochaux, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Ekambi'ye 48 saatlik süre!

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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