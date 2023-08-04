Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak İngiltere'den o yıldız isim için devreye girdiği öğrenildi. Yaşanan gelişme büyük heyecan uyandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Sarı-Lacivertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Yönetimin İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Tottenham, Malili oyuncuyu Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Bissouma merkez orta sahada forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Ayrıca ön liberoda da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Kurmaylar oyuncunun menajeri ile de iletişime geçti.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Malili orta sahanın Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

F.Bahçe hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde.

TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

26 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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