TRANSFER HABERİ | F.Bahçe rotayı Ada'ya çevirdi! Malili orta saha için opsiyonlu kiralama teklifi

Fenerbahçe son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyurdu.
Fenerbahçe son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyurdu.
Kurmaylar transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Sarı-Lacivertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma ile ilgileniyor.
Yönetimin İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.
Tottenham, Malili oyuncuyu Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Bissouma merkez orta sahada forma giyiyor.
Ayrıca ön liberoda da oynayabiliyor.
Kurmaylar oyuncunun menajeri ile de iletişime geçti.
Malili orta sahanın Sarı-Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
F.Bahçe hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde.
26 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
YVES BISSOUMA KİMDİR?
Bissouma futbola ülkesi Mali'de başladı.
26 yaşındaki oyuncu; JMG Bamako ve Real Bamako'da forla giydi.
2016'da Fransız ekibi Lille'e transfer olan Bissouma, 2018'de Brighton'a 16.8 milyon Euro'ya, 2022'te Tottenham'a geçti.