FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Transfer harekatına devam eden sarı-lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takviyelerini sürdürmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Zimbru mücadelesi öncesi transfer dönemi hakkında konuşmuştu.
Kartal, "Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir." demişti.
Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu transferlerden birisi ise kanat bölgesine yapılacak.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Cengiz Ünder'in adı ilk sırada bulunuyor.
Yönetim, milli futbolcu için kulübü Marsilya'ya resmi teklifte bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro bonservisin dışında 2 milyon euro bonusları içeren bir teklif yapmıştı.
Fransız ekibi ise teklifi düşük bulmuştu.
Bunun üzerine kurmaylar yıldız isim için yeni bir teklif yaptı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in L'equipe'ten derlediği habere göre Marsilya, son teklifi kabul etti.
Milli yıldızın yakın zamanda sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.
2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.