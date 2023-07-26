Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim Cengiz Ünder'e kancayı taktı. Fransız basını, Fenerbahçe'nin milli yıldıza yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:57
FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Transfer harekatına devam eden sarı-lacivertli ekip Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takviyelerini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Zimbru mücadelesi öncesi transfer dönemi hakkında konuşmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Kartal, "Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir." demişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Kurmaylar ise transfer dönemi bitmeden en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Bu transferlerden birisi ise kanat bölgesine yapılacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Cengiz Ünder'in adı ilk sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Yönetim, milli futbolcu için kulübü Marsilya'ya resmi teklifte bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro bonservisin dışında 2 milyon euro bonusları içeren bir teklif yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Fransız ekibi ise teklifi düşük bulmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Bunun üzerine kurmaylar yıldız isim için yeni bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in L'equipe'ten derlediği habere göre Marsilya, son teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

Milli yıldızın yakın zamanda sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

2022 yazında Fransız ekibince 8.4 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fransa'dan flaş Cengiz Ünder iddiası! Transfer bitmek üzere

2025'e kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

DİĞER
Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkisinde flaş gelişme! Alina Boz ve Umut Evirgen evleniyor mu?
Başkan Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'a 100 milyonluk transfer...
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı
F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı F.Bahçe'de şok sakatlık! 10 dakika sahada kaldı 22:39
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 21:56
F.Bahçe'den 5 yıldız kararı! Zimbru maçında... F.Bahçe'den 5 yıldız kararı! Zimbru maçında... 21:31
Beşiktaş Tirana maçına hazır! Beşiktaş Tirana maçına hazır! 20:59
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 20:27
F.Bahçe - Zimbru | CANLI F.Bahçe - Zimbru | CANLI 19:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 19:16
Brighton Igor Julio'yu kadrosuna kattı! Brighton Igor Julio'yu kadrosuna kattı! 18:42
F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu! 18:20
12 Dev Adam kamp için İtalya'ya gitti! 12 Dev Adam kamp için İtalya'ya gitti! 18:14
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 18:02
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 17:37